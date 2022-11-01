11 участков дорог частного сектора отремонтировали в Ленинском округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В Ленинском округе Иркутска окончен ремонт дорог в частном секторе. Так, в текущем году в порядок привели 11 участков. 8 из них заасфальтировали. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- На территории Ленинского округа частный сектор занимает достаточно большую площадь. Один из основных вопросов, по которому к нам обращаются жители, – ремонт дорог. Объемы большие, поэтому каждый год мы составляем список по заявкам, поступающим в округ и через депутатов, - подчеркнула глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

Также были выполнены и другие работы. К примеру, две улицы в Ленинском округе отсыпали песчано-гравийной смесью, а в 13-м Советском переулке обустроили тротуар.

Напомним, строительство детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино выполнено на 65 %. Новый социальный объект возводят по национальному проекту «Демография». Средства на эти цели были выделены из федерального, областного и местного бюджетов. 220 воспитанников учреждение сможет принять в 2023 году.

– На территории Ленинского округа частный сектор занимает достаточно большую площадь. Один из основных вопросов, по которому к нам обращаются жители, – ремонт дорог. Объемы большие, поэтому каждый год мы составляем список по заявкам, поступающим в округ и через депутатов. По итогам дорожного сезона жители наверняка заметили изменения. В следующем году продолжим эту работу, – подчеркнула глава Ленинского округа Наталья Цибанова.