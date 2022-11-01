Игорь Кобзев прокомментировал проблему с канализационными стоками в Нижнеудинске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал видеообращение жителей Нижнеудинска. Горожане жалуются на зловонную проблему. По их словам, перекресток переулка Уватский и улицы Пушкиной продолжительное время подтапливает канализационными стоками. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

- Поручил своему первому заместителю Роману Андреевичу Колесову заняться этой ситуацией. Понимаю, как подобное положение дел мешает комфортной жизни, - рассказал Игорь Кобзев.

Накануне, 31 октября, Роман Колесов провел внеплановое совещание, после чего отправился в Нижнеудинск. Он лично проконтролирует, чтобы вопрос был решен. Как объяснили местные власти, проблема образовалась из-за грунтовых вод. Специалисты уже ведут замену коллектора. Также создана временная схема перекачки.

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