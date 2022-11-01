Число преступлений в Иркутской области снизилось на 3, 7%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый высокий уровень преступности в Коми, Кемеровской области, Хакасии, Челябинской области, Карелии, Тыве, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Бурятии, Алтае и Амурской области. Таковы данные, которыми поделился РИА Рейтинг. Отметим, что в этом списке четыре сибирских региона и соседние с Приангарьем забайкальские территории. А что по Иркутской области?

-Количество преступлений в Иркутской области с начала 2022 года снизилось на 3,7%, - подсчитали аналитики. - На 10 тысяч жителей региона приходится 120, 8 тысяч различных правонарушений. Из них тяжких - 40. С этими показателями по итогам девяти месяцев 2022 года Иркутская область заняла 58 место с рейтинге регионов России.

Очень неплохие показатели. К слову, Красноярский край, с которым мы все время соревнуемся, занял в этой таблице 57 место. Его показатели практически не отличаются от тех, что в Иркутской области. На 10 тысяч жителей приходится 120, 7 преступлений. В основу исследования положены данные МВД России.