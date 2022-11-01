Количество рабочих на ремонте школы №2 в Усть-Куте вырастет.

В прошлом году в самом старом блоке школы №2 Усть-Кута, которому более 60 лет, приступили к капитальному ремонту. Сейчас на объекте завершен демонтаж, внутри помещений сняты покрытия со стен и потолков, выполняются работы по замене чердачных перекрытий, полов, электросетей и системы отопления. О том, как идет капремонт в школе № 2 в Усть-Куте рассказал глава региона Игорь Кобзев.

- Работы ведутся по областной программе «Развитие образования», - отметил он. - Дал поручение увеличить число рабочих рук.

Учеба в школе не прекращается, на занятия приходят около полутысячи школьников. Первые классы занимаются в школе №4. Остальные размещаются в соседних с ремонтируемым корпусах.

Конечно, проблемы есть не только в этой школе, старых зданий много. В частности, в школе №3 обсуждался вопрос ремонта кровли. Нужен проект. Есть планы включить эти работы в план на федеральное финансирование на 2024-2025 годы. Кроме того, требует ремонта и стадион.