Мужчина застрелил больного отца из сострадания в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тайшетском районе завершено расследование серьезного преступления. Жителя села Еланки обвиняют в убийстве 66-летнего отца. По словам мужчины, он пошел на преступление из чувства сострадания. Пожилой сибиряк страдал серьезным заболеванием, из-за чего его мучали боли. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 ноября прошлого года подозреваемый выстрелил в родственника из ружья, якобы для окончания его мучений. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуре.

- От полученного огнестрельного ранения смерть пожилого мужчины наступила на месте происшествия, - рассказали в ведомствах.

Уголовное дело расследовано СО по г. Тайшету СУ СК России по Иркутской области. Вскоре 42-летний мужчина предстанет перед судом.

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