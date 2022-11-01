В 1,6 раза больше самозанятых стало в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье в 1,6 раза увеличилось число самозанятых. Только за один месяц в среднем этот показатель увеличивается на 3 тысячи. С начала 2022 года налог на профессиональный доход платят более 70 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе УФНС России по Иркутской области.

- Суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами с начала действия в регионе (с 01.07.2020) данного режима налогообложения, составил около 12 млрд рублей, с которого уплачено 398 млн рублей налога, - рассказали в ведомстве.

Самыми распространенными среди самозанятых жителей Приангарья остаются такие виды заработка как перевозка пассажиров и грузов, оказание услуг в бьюти-индустрии, организация фотосессий и продажа товаров под личным брендом.

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