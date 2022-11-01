Капремонт в школе №2 Усть-Кута завершат до конца 2022 года

Капремонт в школе №2 Усть-Кута завершат до конца года.

В Усть-Куте продолжается капитальный ремонт школы №2. Объект посетил глава Иркутской область Игорь Кобзев, он поручил ускорить процесс и привлечь как можно больше рабочих. Ремонт здесь идет с прошлого года по региональной программе «Развитие образования», работы финансируются в основном из областной казны, откуда направлено 4,4 млн рублей.

Открытие обновленной школы – событие долгожданное для северян, здесь учатся 505 детей.

В декабре ремонт должны завершить. Игорь Кобзев ознакомился с тем, как он идет. Сейчас внутри снято старое покрытие со стен и потолков, обновляется чердак, полы, сети и системы отопления. Восстанавливается отмостка вокруг здания, планируется обновить фасад.

Губернатор осмотрел и школу № 3. Горожане просили отремонтировать здесь крышу.

– Необходимо разработать проектно-сметную документацию, после этого можно будет рассмотреть возможность включения этих работ в план на федеральное финансирование на 2024-2025 годы, – отметил Игорь Кобзев.

В школе № 3 действует единственный в микрорайоне стадион и единственная городская лыжная секция, каждый год при школе готовят лыжню для детей и взрослых. Губернатор поручил рассмотреть возможность обустройства существующего стадиона.