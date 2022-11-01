Ограничить продажу энергетиков предложили в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Приангарье могут запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам. Проект закона об ограничении розничной торговли подобных напитков рассмотрели на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области.

- Общий объем продаж энергетиков достиг более чем 100 миллионов литров ежегодно, а объем импорта этого продукта в Россию за пять лет вырос на 43,5%, - отметил депутат Евгений Гордин. - По данным статистики минздрава, регулярно употребляет энергетики каждый третий подросток.

Стоит отметить, что более 40 субъектов России уже приняли подобные меры. Председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников отметил, что запрет продажи тонизирующих напитков должен предусматривать и наказание для продавцов-нарушителей. Депутаты Молодежного парламента продолжат работу в этом направлении.

Напомним, весной текущего года в Приангарье запретили продавать газовые баллончики несовершеннолетним в Иркутской области. Автором законодательной инициативы стала депутат Заксобрания Галина Кудрявцева. Она пояснила, что в регионе распространилась форма токсикомании среди подростков, при которой опьянение достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов.

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