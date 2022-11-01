Более 43 млн рублей из бюджета России на соцподдержку населения получит Иркутская область Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство Иркутской области сообщило о том, что из бюджета страны будет выделено более 43 миллионов рублей. Эти средства предназначены для реализации министерством социального развития региона трех комплексов мер соцподдержки жителей Приангарья. Особое внимание уделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Соисполнителями определены 43 учреждения социального обслуживания, три образовательных учреждения и общественная организация «Радуга», - рассказал глава минсоца Иркутской области Владимир Родионов. - Реализация мероприятий, предусмотренных комплексами мер, позволит приобрести оборудование в учреждения, разработать и внедрить новые технологии работы с разными категориями семей, повысить профессиональную компетенцию специалистов.

Напомним, в июне текущего года с ало известно о том, что Приангарье получит дополнительно 2,09 миллиарда рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов. Заявку одобрили в Правительстве России на заседании под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На таких условиях в регионе воплощают пять проектов по жилью, строя девять объектов. По трем из них выросла стоимость – речь о возведении котельной на биотопливе и комплексных очистных сооружений в Усть-Куте, а также создании теплового луча в предместье Рабочем в Иркутске.