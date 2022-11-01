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НовостиОбщество1 ноября 2022 4:54

Более 43 млн рублей из бюджета России на соцподдержку населения получит Иркутская область

В текущем году выделено 23,3 миллиона рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 43 млн рублей из бюджета России на соцподдержку населения получит Иркутская область

Более 43 млн рублей из бюджета России на соцподдержку населения получит Иркутская область

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство Иркутской области сообщило о том, что из бюджета страны будет выделено более 43 миллионов рублей. Эти средства предназначены для реализации министерством социального развития региона трех комплексов мер соцподдержки жителей Приангарья. Особое внимание уделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Соисполнителями определены 43 учреждения социального обслуживания, три образовательных учреждения и общественная организация «Радуга», - рассказал глава минсоца Иркутской области Владимир Родионов. - Реализация мероприятий, предусмотренных комплексами мер, позволит приобрести оборудование в учреждения, разработать и внедрить новые технологии работы с разными категориями семей, повысить профессиональную компетенцию специалистов.

Напомним, в июне текущего года с ало известно о том, что Приангарье получит дополнительно 2,09 миллиарда рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов. Заявку одобрили в Правительстве России на заседании под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На таких условиях в регионе воплощают пять проектов по жилью, строя девять объектов. По трем из них выросла стоимость – речь о возведении котельной на биотопливе и комплексных очистных сооружений в Усть-Куте, а также создании теплового луча в предместье Рабочем в Иркутске.