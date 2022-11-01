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НовостиОбщество1 ноября 2022 5:05

Стартовала регистрация на Иркутский городской форум молодежи

Мероприятие пройдет 11 и 12 ноября
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Стартовала регистрация на Иркутский городской форум молодежи

Стартовала регистрация на Иркутский городской форум молодежи

Иркутский городской форум молодежи пройдет в областном центре 11 и 12 ноября. Стартовала регистрация участников. Она продлится до 7 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Это уникальная площадка для обмена идеями и знаниями, а для участников – реальная возможность профессионального роста, - рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Мершеев. - Основная идея проекта – объединить людей, повысить компетенции активистов, разработать планы совместных мероприятий на 2023 год.

Помимо демонстрации социальных проектов в рамках конкурса, школьники, студенты, а также опытные специалисты обсудят, как отпраздновать исполнение 30 лет молодежной политике в Иркутске.

Напомним, с 3 по 8 ноября в седьмой раз пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В офлайн-режиме участники начнут написание диктанта 3 ноября в 11:00. Продемонстрировать свои знания возможно как на русском, так и на английском и испанском языках.