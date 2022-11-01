Игорь Кобзев оценил, как идет восстановление разрушенного моста в Усть-Куте

В Усть-Куте мост через реку Куту возводят с опережением графика.

В Усть-Куте восстанавливают мост через реку Куту, который соединяет поселок Закута и микрорайон Приленский с центром Усть-Кута. Он был разрушен в 2013 году во время весеннего ледохода. Как строится сооружение, проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Увидел, что работы идут в хорошем темпе. Есть достаточно техники, по 40 человек трудится в каждом заезде. Есть необходимость проработать восстановление подъездных путей, они пострадали при доставке строительных материалов, – рассказал Игорь Кобзев.

Мост реконструируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы идут с опережением графика. В следующем году летом планируется уложить асфальтобетонное покрытие. Сегодня уже смонтировано пять пролетных строений, всего их восемь. Еще две нужно устроить в русле реки. Это предполагается сделать максимум к концу ноября.

После завершения работ на мосту начнется обустройство двух полос для движения, ширина каждой составит 3,5 метра.

Во время рабочей поездки в Усть-Кут губернатор также встретился с жителями домов на улице Фрунзе. Люди жаловались, что летом, когда шли сильные дожди, участок дороги, разбитый большегрузами, становился непроходимым. По поручению Игоря Кобзева, эту ситуацию исправят. Планируется сделать здесь и освещение.