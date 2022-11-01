Игорь Кобзев: Трассу «Вилюй» необходимо привести в нормативное состояние

Игорь Кобзев: Федеральную трассу «Вилюй» в Усть-Кутском районе необходимо привести в нормативное состояние.

На состояние трассы «Вилюй» в Усть-Кутском районе поступает много жалоб от автомобилистов. Игорь Кобзев во время рабочей поездки в территорию проехал по федеральной дороге от Усть-Кута до Верхнемарково и оценил состояние 150 км пути.

- Дорога сложная, особенно участок с 65 по 100 километр. Она разбита тяжелой техникой. Между тем, содержание дороги в нормальном состоянии - жизненно важно, потому как по ней ездят

жители, а в города и поселки доставляются продукты, медикаменты и другие необходимые вещи, - сказал Игорь Кобзев.

Нужен капитальный ремонт. Изначально трассу строили для лесозаготовительных работ, поэтому не везде есть так называемая дорожная одежда и большегрузы с легкостью продавливают покрытие. А сутки здесь их проходит до трех тысяч.

ФГКУ «Упрдор «Прибайкалье» разрабатывает проектную документацию для капитального ремонта семи участков от Усть-Кута до Верхнемарково. Планируется ее подготовить в 2023 году. Затем начнутся работы на трех участках общей протяженностью 60 километров, срок выполнения работ обозначен - конец 2025 года.

Сейчас же завершается капитальный ремонт участка дороги на выезде из Усть-Кута. Это шесть километров до поселка Мостоотряд. Стоимость работ составила 641 млн рублей.