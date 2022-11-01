Военнослужащий из Зимы Константин Икерт погиб во время спецоперации на Украине. Фото: мэр города Зима Андрей Коновалов

Стало известно еще одном погибшем во время спецоперации на Украине военнослужащем из Иркутской области. 9 октября во время разминирования оборвалась жизнь Константина Максимовича Икерта. Ему было 23 года. Молодой человек родился в селе Верх-Зима. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Зима Андрей Коновалов.

- Когда ему было 7 лет, умерла мама. Воспитанием Константина и его двух младших братьев занималась бабушка Галицкая Валентина Георгиевна, - поделился градоначальник.

Парень после окончания школы выучился в местном техникуме, получил диплом сварщика. Служил в Буденновске Ставропольского края. Был десантником. В зону СВО Константин отправился в июле текущего года. Сибиряк принимал участие в боевых действиях, а также эвакуировал мирных жителей во время обстрелов.