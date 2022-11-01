Первый областной Молодежный карьерный форум начал работу в Иркутске.

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Иркутске открылся Молодежный карьерный форум. Он стартовал в научной библиотеке им. В.Г. Распутина. В течение трех дней школьники и студенты будут участвовать в различных мероприятиях, которые помогут выбрать профессию и работу.

- Уверен, что у молодежи большие перспективы построить карьеру в Иркутской области, - отметил

первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников, открывая форум. – В регионе реализуется 180 инвестиционных проектов, что позволит создать более 40 тысяч новых рабочих мест.

В первый день форума уже прошли мастер-классы по поиску работы, построению и развитию карьеры, подготовке резюме и участию в собеседовании. На интерактивной ярмарке вакансий и профессий предприятия представили молодежные вакансии, а на мастер-классах для начинающих предпринимателей специалисты рассказали, как начать свое дело.

Во второй день форума образовательные учреждения проведут профориентационные мероприятия для выпускников школ.

А с 1 по 3 ноября на «Инженерные каникулах» школьники погрузятся в университетскую жизнь вместе с преподавателями ИРНИТУ.

– Только в первый день форум посетили более тысячи человек. Это говорит о необходимости проведения таких мероприятий, где молодежь может пообщаться с работодателями, узнать о новых программах обучения и востребованных профессиях, - сказал министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.