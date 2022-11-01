ИГУ приглашает абитуриентов на День открытых дверей.

Иркутский государственный университет приглашает абитуриентов и школьников не выпускных классов на День открытых дверей, который состоится 6 ноября на площадке Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00.

Дмитрий Матвеев, ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ:

— Иркутский государственный университет приглашает всех абитуриентов — не только своих потенциальных студентов, но и тех, кто еще не определился, также будем рады видеть ребят, которым до школьного выпускного осталось учиться еще год, два или три. Участникам мероприятия мы предоставим возможность ближе познакомиться с университетом, его факультетами и институтами, продемонстрируем наши возможности, то, чем могут заниматься наши студенты во время обучения. Конечно, мы расскажем и о правильном выборе ЕГЭ, о том, как протекает приемная кампания, какие документы будут необходимы.

Участники смогут задать интересующие их вопросы представителям институтов и факультетов, познакомятся с самым главным человеком в университете — ректором Александром Шмидтом.

Консультации с экспертами ЕГЭ

Для школьников выпускных классов ИГУ подготовил четыре площадки, на которых аттестованные эксперты предметных комиссий расскажут о том, как проходят ЕГЭ, на что обратить внимание при сдаче экзаменов и о других важных моментах.

Предметы:

русский язык,

математика,

обществознание,

физика.

Мастер-классы

Представители учебных подразделений ИГУ предложат абитуриентам попробовать свои силы в практическом мастерстве:

«Глиняная сказка» — изготовление художественной свистульки из глины, которую можно забрать с собой;

«Музыкальные загадки» — отгадывание некоторых фактов музыкальной культуры, раскрывающие интересные аспекты деятельности великих композиторов прошлого и настоящего;

«Шамбала» — создание изысканного и стильного браслета «Шамбала», способного подчеркнуть индивидуальность его обладателя, привлечь внимание, завершить образ, создать настроение;

«Суперблогер» — интервью у «звёзд», которых изображают студенты;

«Спиритический сеанс с классиком» — угадать, чья цитата;

«Страна восходящего солнца» — игры и конкурсы, связанные с Японией;

«Возьми с собой частичку Кореи» — рисование открыток тушью;

«Синхронный перевод: а сложно ли работать … в будке?» — переводческие игры (европейские языки);

«Геральдика» — составление фамильного герба;

«Китайские иероглифы» — написание иероглифов;

«Это вам не жи-ши через И писать» — о применении современных информационных технологий в лингвистике,

«Развлекательный контент в маркетинге» — создание мема для бизнеса или некоммерческой организации.

Интерактивные площадки

Студенты и преподаватели ИГУ расскажут и покажут насколько учеба и наука в университете могут быть интересными:

«Взаимопонимание со всем миром» — Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации,

«Свет: теплый и холодный» — физический факультет,

«Юный химик» — химический факультет,

«Объекты исследования земли» — геологический факультет,

«Метеорологическая площадка, географический полигон» — географический факультет,

«Биология — наука о жизни» — биолого-почвенный факультет,

«Мы из каменного века» — НИЦ «Байкальский регион»,

«Технологии дополненной реальности» — факультет бизнес-коммуникаций и информатики,

«Мир криминалистики» — Юридический институт,

Площадки Педагогического института.

Психологическое консультирование

Любой участник Дня открытых дверей сможет пройти индивидуальное психологическое консультирование и психодиагностику и прояснить для себя алгоритм действий при выборе профессии. Студенты-психологи старших курсов под руководством преподавателей факультета психологии ИГУ помогут абитуриентам соотнести свои умения и интересы с тем, что нужно и перспективно, найти совпадения, пересечения.

Альтернатива армейским будням

Юношам будет интересна площадка Военного учебного центра при ИГУ, представители которого расскажут о том, как можно в дополнение к основному образованию получить военное и соответствующую возможность не проходить срочную военную службу в армии. Студенты сами выбирают — на кого будут учиться: старший стрелок (1,5 года) или командир отделения мотострелковых войск (2 года). Выпускники ВУЦ получают военные билеты, звание рядового или сержанта и статус «запасника».

Информация от работодателей

Важным будет узнать, как и где могут работать выпускники. О перспективах карьерного роста им расскажут представители работодателей.

Внимание!

ИГУ предлагает своим потенциальным студентам абитуриентский буклет с информацией о поступлении, учебе и перспективах трудоустройства. Получить его и, заодно, узнать подробное расписание Дня открытых дверей можно на сайте openday.isu.ru.

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