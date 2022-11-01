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НовостиЗдоровье1 ноября 2022 6:11

117 жителей Иркутской области заболели COVID-19 за сутки

Зарегистрировано 3 летальных исхода из-за инфекции и сопутствующих ей заболеваний
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
117 жителей Иркутской области заболели COVID-19 за сутки

117 жителей Иркутской области заболели COVID-19 за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 1 ноября, в Приангарье с начала пандемии официально подтверждено 350 231 случай заражения COVID-19. За последние 24 часа диагноз поставили 117 жителям региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время выздоровело 344 506 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией, - отметили в ведомстве.

К сожалению, есть и летальные случаи. Так, за минувшие сутки инфекция забрала жизнь одного пациента, с начала пандемии - 8801. 860 человек скончались от сопутствующих коронавирусу заболеваний.

Стоит отметить, что самой эффективной мерой профилактики COVID-19 остается вакцинация. Сибирякам настоятельно рекомендуют посетить прививочные кабинеты и пройти иммунизацию.