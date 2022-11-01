Котельную поселка Усть-Кутского района хотят реконструировать после визита губернатора

В поселении наблюдается еще одна серьезная проблема - нехватка кадров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки прибыл в поселок Верхнемарково в Усть-Кутском районе. Это поселение на чуть больше двух тысяч человек, 400 из которых - дети разных возрастов. Встал вопрос о строительстве новой или реконструкции уже действующей котельной. Об этом рассказали в правительстве области.

- Местная котельная отапливает более 200 домов, школу, детский сад, больницу. Глава региона поручил провести обследование объекта и принять решение: возводить новое здание или реконструировать действующее. Также губернатор отметил, что есть необходимость реконструировать тепло и энергосети населенного пункта, - рассказали в пресс-службе.

Также Кобзев посетил школу и детский сад поселка, в которых наблюдается острая нехватка кадров. Региональные власти хотят принять ряд мер для поддержки села.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что владельцы двух молочных ферм в Иркутской области получат крупные субсидии, так как они победили в федеральном конкурсе. Им возместят более 47 миллионов рублей расходов.

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