Прямой рейс из Казани дал старт регулярному сообщению с аэропортом Иркутска

Также запустили прямые рейсы до Кемерово Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Международный аэропорт Иркутска принял первый прямой рейс из Казани, который осуществила компания "Nordwind Airlines". Таким образом, дан старт регулярному сообщению между городами, которое предусмотрено зимним расписанием воздушной гавани Иркутска. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

- Перелеты в столицу Татарстана из Иркутска будут осуществляться с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам в 10:20 по местному времени. Из аэропорта Казани вылететь можно еженедельно в четверг и воскресенье. Примерное время в полете составит около 4,5 часов. Перевозка пассажиров будет осуществляться самолетами модели Boeing 737-800, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, какое будет зимнее расписание аэропорта. Новый график работы будет действовать до марта 2023 года включительно. С 31 октября два раза в неделю можно будет сесть на самолет прямого следования в Казань и Кемерово. "Уральские авиалинии" закрыли направление Санкт-Петербург-Екатеринбург-Иркутск-Владивосток, взамен дали возможность добраться из Иркутска до Екатеринбурга.

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