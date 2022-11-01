914 студентов Иркутской области борются за стажировку в рамках конкурса "Моя карьера"

Участники соревнуются за право получить рабочее место в крупных компаниях. Фото: министерство молодежной политики Приангарья

В министерстве по молодежной политике Иркутской области рассказали о ходе конкурса "Моя карьера" для студентов региона. 914 участников соревнуются между собой за право получить рабочее место или стажировку в крупных компаниях. Молодые люди проходят разные этапы, на которых должны показать свои навыки выходить из конфликтных ситуаций, креативно мыслить и грамотно управлять процессами.

- В финал пройдут лучшие по итогам выполненных заданий, и сто из них будут трудоустроены в первую очередь и получат сертификаты министерства по молодежной политике Иркутской области о победе в конкурсе, приглашение на практику, стажировку или собеседование на вакансии, предоставленные партнерами конкурса. А также станут обладателями путевки по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие", благодаря партнерам конкурса из "Другого дела", - заявила глава ведомства Маргарита Цыганова.

Конкурс "Моя карьера" является областным мероприятием, инициатором которого стал губернатор региона.

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