Экс-главу регионального минздрава осудили в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В областном центре вынесли приговор экс-главе регионального министерства здравоохранения. Как было установлено, в прошлом году бывший чиновник не предоставил ребенку-инвалиду лекарства, специальное питание, средства по уходу и другие жизненно необходимые материалы, несмотря на ранее принятое решение суда. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения права занимать определенные должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года 6 месяцев, - рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела было проведено сотрудниками регионального ФССП.

Напомним, ранее стало известно о том, что в отношении экс-министра здравоохранения Иркутской области антимонопольная служба региона возбудила два административных дела и выдала ему предупреждения. Как отметили в ведомстве, бывший глава минздрава утвердил документы с нарушениями о проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий для проведения исследований сердца и сосудов.

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