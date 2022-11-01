Об уклонистах от частичной мобилизации рассказал губернатор Иркутской области Фото: Антон ФОКИН

О количестве уклонистов в Иркутской области во время частичной мобилизации касался задали вопрос губернатору Игорю Кобзеву во время пресс-конференции 1 ноября. Как отметил глава региона, жители Приангарья были очень активными. Случаев неявки в военные комиссариаты по повестке было мало.

- Я думаю, что работа с уклонистами должна вестись индивидуально, - отметил Игорь Кобзев. - У них могут быть свои причины, исходя из этих причин система военкомата сделает соответствующие выводы и примет решение в отношении этих людей.

Напомним, ранее глава региона заявил, что призывников-срочников из Приангарья не направят в зону специальной военной операции на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по частичной мобилизации выполнили в Иркутской области. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08