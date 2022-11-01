В Усть-Куте к 2024 году закончат строительство котельной на биотопливе

На ее строительство понадобится почти 912 миллионов рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Куте начали строительство нескольких важных объектов инфраструктуры: новую котельную и очистные сооружения. На строительство котельной выделили 911,9 миллиона рублей, очистного комплекса - 979 миллионов рублей. Возведение начали уже сейчас, а вот заработают объекты только к 2024 году. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Работы ведут по проекту "Комплексное развитие территории в Усть-Куте", на который был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит - 1,9 млрд рублей. Новая обеспечивающая инфраструктура крайне важна для развития города, строительства нового жилья и комфортной жизни людей", – заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Мощность котельни на биотопливе в 40 МВт позволит построить еще 15 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас на строительной площадке установили ограждения, стенды, камеры видеонаблюдения, места для ночлега рабочих.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в поселке Усть-Кутского района тоже планируют возвести новую котельную. Действующие сейчас показали, что нужно или модернизировать их, или заменить.

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