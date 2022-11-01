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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:08

В Усть-Куте к 2024 году закончат строительство котельной на биотопливе

Ее мощность позволит построить еще больше жилья
Дарья БОЛЕСОВА
На ее строительство понадобится почти 912 миллионов рублей

На ее строительство понадобится почти 912 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Куте начали строительство нескольких важных объектов инфраструктуры: новую котельную и очистные сооружения. На строительство котельной выделили 911,9 миллиона рублей, очистного комплекса - 979 миллионов рублей. Возведение начали уже сейчас, а вот заработают объекты только к 2024 году. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Работы ведут по проекту "Комплексное развитие территории в Усть-Куте", на который был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит - 1,9 млрд рублей. Новая обеспечивающая инфраструктура крайне важна для развития города, строительства нового жилья и комфортной жизни людей", – заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Мощность котельни на биотопливе в 40 МВт позволит построить еще 15 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас на строительной площадке установили ограждения, стенды, камеры видеонаблюдения, места для ночлега рабочих.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в поселке Усть-Кутского района тоже планируют возвести новую котельную. Действующие сейчас показали, что нужно или модернизировать их, или заменить.

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