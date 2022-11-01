Руслан Болотов проверил готовность снегоуборочной техники в Иркутске к зиме. Фото: администрация Иркутска.

Скоро зима вступит в свои права. Готов ли Иркутск к снегопадам? Проверил мэр города Руслан Болотов вместе с общественниками.

- Предприятие готово к уборке снега, – заверил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов. – В эти выходные во время ночного снегопада посыпали дороги. Рано утром приступили к очистке тротуаров от снега. В таком режиме будем работать весь сезон.

Оборудование в рабочем состоянии, запас материалов против гололеда есть. За погодой наблюдают каждый день, в случае метелей работать будут круглые сутки.

Напомним, в прошлом году на предприятии обновили автопарк, купив 42 машины для уборки и посыпки дорог. Сейчас в бой со снегом готовы выходить 104 машины.

Руководитель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков рассказал, что дороги обрабатываются против гололеда точечно, в самых опасных местах - для этого используют природный солевой раствор без химии. А в целом городские магистрали посыпают песко-соляной смесью.

- Уборка снега - на особом контроле. Важно, чтобы на наших дорогах в любую погоду было комфортно и безопасно, – подчеркнул глава Иркутска Руслан Болотов.