Светлана Кузнецова: у детей избирательного округа №1 есть возможность провести школьные каникулы с пользой

Проект направлен на выявление новых образовательных ресурсов

Администрация города уже девять лет реализует проект «Иркутск – обучающийся город». Он направлен на выявление новых образовательных ресурсов, привлечение иркутян к новым формам образования, проведения досуга и повышения качества их жизни.

- Для ребят – это отличная возможность провести школьные каникулы с пользой, для родителей – побыть с детьми, получить новые знания или наоборот, поделиться своими умениями с другими, - отметила депутат.

Клуб активных родителей «КАРкуша» уже четвертый год принимает участие в проекте «Иркутск – обучающийся город» и при поддержке Благотворительного фонда проводит интересные мастер-классы.

- Сегодня с удовольствием посмотрели, как взрослые и дети делали яркие поделки из гипса, рисовали, изготавливали зефирные букеты, учились массажу и многое другое. Каждый день у «КАРкуш» проходит очень насыщенно! Приглашаю всех принять участие в мастер-классах, – говорит Светлана Кузнецова.

Сначала участия в проекте мастер-классы проводили только взрослые. Но уже на протяжении двух лет активно подключаются и дети. Мероприятия в рамках проекта «Иркутск – обучающийся город» продлятся до 6 ноября.

Все желающие могут принять участие и записаться по тел.: 89086569938