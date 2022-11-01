15 школьников из Иркутской области стали лидерами всероссийского конкурса "Большая перемена"

Победители получат дополнительные баллы к портфолио для поступления в университеты Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области поздравили 15 ребят из школ региона, которые стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена". Мероприятие состоялось в "Артеке" и собрало сотни участников - конкуренция была огромная. Победители получили по 200 тысяч и 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие.

- В финале от региона участвовали 50 ребят. Всего свои заявки на Всероссийский конкурс направили 40 тысяч школьников Приангарья, - объяснили в пресс-службе.

По 200 тысяч рублей получили ученики из Иркутска - гимназий и школы №44, 25 и 4. Также нашлись победители из Братска, Ангарска, Усть-Кута и Железногорска. По 1 миллиону рублей присудили ученику из иркутской школы № 14, школьнику из учреждения №2 в Нижнеудинске, подростку из села Мельница Нижнеудинского района, а также школьникам из Усть-Илимска, Ангарска, Братска и Байкальска.

Напомним, конкурс "Большая перемена" стал ежегодным большим мероприятием, в рамках которого ученики могут раскрыть свои навыки и добиться результатов в науке, творчестве и других сферах.