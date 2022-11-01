Николай Матвейчук: нам удалось провести в этом году большую работу по ремонту дорог частного сектора в округе №9

На эти работы было выделено из бюджета города 4,3 млн рублей. Фото: Дума Иркутска

Депутат Думы города Иркутска Николай Матвейчук отметил, что, завершая строительный сезон 2022 года, можно точно сказать, что на территории удалось провести большую работу, в том числе по благоустройству дорог частного сектора.

- Было положено начало асфальтированию грунтовой дороги по улице Шевченко, где проложенные метры буквально выводят жизнь людей на новый уровень, отодвигая в прошлое грязь, лужи и ямы. Кроме того, было начато асфальтирование проезда Моторного, где жители этой и близлежащих улиц точно также имеют все проблемы, связанные с неблагоустроенной дорогой, - подчеркнул Николай Матвейчук.

На улице Шевченко было отремонтировано 180 погонных метров, на проезде Моторном - 295 п. м.

- Это не так много, как хотелось бы. И неблагоустроенными остаются ещё большие площади, - отметил депутат по округу №9.

На эти работы было выделено из бюджета города 4,3 млн рублей. По словам Николая Матвейчука, это в целом по городу значительно выше, чем на других округах депутатов.

- В нашем округе большая потребность в благоустройстве дорог частного сектора. Надеюсь, новое асфальтобетонное покрытие прослужит долго и без нареканий, а в следующем году мне удастся привлечь на ремонт дорог частного сектора поселка Боково сумму, не меньшую, чем в нынешнем. И продолжить начатое благоустройство этих улиц, а также расширить перечень новыми адресами, - подытожил Николай Матвейчук.