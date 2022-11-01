Для мобилизованных из Иркутской области создадут соцкарты по вопросам труда и медицины

Социальная карта станет третьей мерой поддержки мобилизованных и их родни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время пресс-конференции по предварительным итогам частичной мобилизации заявил, что сейчас рассматривается вопрос о создании социальных карт для тех, кто оказался в учебных центрах. В документах будут необходимые сведения о мобилизованных и их семьях, а самое главное - о том, какая помощь им потребуется. Пресс-конференция прошла 1 ноября.

- Она разнообразная: вопросы трудоустройства, получения дополнительного образования, медицинского обеспечения, вопросы приобретения дров в отопительный период. Вчера проговорили и начали с сегодняшнего дня обследование деревянных домовладений в осенне-зимний период, - заявил губернатор.

Социальная карта является мерой поддержки мобилизованных сибиряков. До этого им выплатили по 100 тысяч рублей и передали тонны посылок с дополнительным оборудованием, экипировкой, вещами, теплой одеждой.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что первая семья мобилизованного уже получила грузовик дров для отопления дома. Позже, когда запасы закончатся, дерево привезут еще одной машиной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08