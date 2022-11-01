Иркутская область может заключить контракт с крупнейшим грузоперевозчиком России

Особенно интересны для сотрудничества контейнерные перевозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Иркутской области рассказали, что крупнейший грузоперевозчик страны заинтересовался в сотрудничестве с регионом. У Приангарья повышается экспортный потенциал: за первую часть 2022 года область увеличила объем внешнеторгового оборота на четверть.

- В условиях западных санкций основной рост касается восточного направления - ВТО с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 40%. Это значит, что среди предприятий региона растет запрос на услуги грузоперевозок на Восток, - заявил заместитель главы министерства экономического развития и промышленности Иркутской области Илья Трифонов.

Пока что договоренности остановились на вопросе контейнерных перевозок как самого актуального способа экспорта в Приангарье.

Ранее "КП-Иркутск" писала о найденной на Байкале косуле, которая прибилась к поселению и "застряла" в ледяной воде. Она не могла спокойно уйти с берега из-за людей, которые из интереса наблюдали за ней.

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