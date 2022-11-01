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НовостиОбщество1 ноября 2022 14:57

Городскую новогоднюю елку установят к 1 декабря в сквере Кирова в Иркутске

До 10 ноября уже появится металлический каркас
Дарья БОЛЕСОВА
Также есть отдельная статья расходов на светооборудование для украшения города

Также есть отдельная статья расходов на светооборудование для украшения города

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Согласно данным на сайте госзакупок, главная новогодняя елка в Иркутске появится уже к 1 декабря. Ее установят в сквере Кирова, к 10 ноября смонтируют металлические конструкции под каркас. Ель обойдется городу в 846 тысяч рублей, в прошлом году на это потратили 397,7 тысячи рублей.

Работы начнут с 3 ноября. Ветки должны будут появиться на каркасе до 20 ноября, чтобы оставить время на украшение елки и установку гирлянд. Иллюминацию проверят, в случае неполадок починят или полностью заменят.

Кстати, на починку декораций и светооборудования решили выделить 359,4 тысячи рублей. В прошлом году на это потратили 397 тысяч рублей.

Напомним, жители Иркутской области высказывались в социальных сетях о том, что стоит уменьшить траты на новогодние украшения и направить сэкономленные деньги на помощь мобилизованным и участникам специальной военной операции.