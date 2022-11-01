Городскую новогоднюю елку установят к 1 декабря в сквере Кирова в Иркутске

Также есть отдельная статья расходов на светооборудование для украшения города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Согласно данным на сайте госзакупок, главная новогодняя елка в Иркутске появится уже к 1 декабря. Ее установят в сквере Кирова, к 10 ноября смонтируют металлические конструкции под каркас. Ель обойдется городу в 846 тысяч рублей, в прошлом году на это потратили 397,7 тысячи рублей.

Работы начнут с 3 ноября. Ветки должны будут появиться на каркасе до 20 ноября, чтобы оставить время на украшение елки и установку гирлянд. Иллюминацию проверят, в случае неполадок починят или полностью заменят.

Кстати, на починку декораций и светооборудования решили выделить 359,4 тысячи рублей. В прошлом году на это потратили 397 тысяч рублей.

Напомним, жители Иркутской области высказывались в социальных сетях о том, что стоит уменьшить траты на новогодние украшения и направить сэкономленные деньги на помощь мобилизованным и участникам специальной военной операции.