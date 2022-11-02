Какой будет погода в Иркутске 2 ноября, рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 2 ноября будет снова уже по-зимнему свежа. Днем в городе температура воздуха, возможно, так и не прогреется до плюсовых температур. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 2 ноября

- Погода в Иркутске 2 ноября: в городе небольшая облачность, осадков не будет, утром туман, - уточняют метеорологи. – В областном центре дует переменный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем ждем температурных показаний в пределах -1…+1 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, очень высокое – 743 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 2 ноября принесет небольшой снег. Порывы ветра в Приангарье ожидаются до 13 м/с, днем столбики уличных термометров покажут +3…-2, если небо закроют облака, похолодает до -4…-9 градусов.