В Иркутской области осудят работника, по вине которого пострадали члены команды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье работника предприятия обвиняют в том, что он допустил воспламенение паров нефтепродуктов на танкере. Это произошло год назад, когда мужчина управлял «Семеном Дежневым» во время следования по реке Лене из Якутска в Усть-Кут. Он сказал членам команды перекачать остатки топлива с трубопроводов в цистерну, а сам ушел в каюту для отдыха, несмотря на установленные правила безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- Выполняя данное распоряжение, при работе электрического насоса возникла искра, от которой произошло возгорание объема топливовоздушной смеси, образовавшейся в объеме сухого трюма и цистерны подсланевых вод, - рассказали в ведомстве.

Как итог: двое работников оказались в больнице. Полученные ими травмы оцениваются как тяжелые. Также убытки понесло «Ленское объединенное речное пароходство» - около 800 тысяч рублей.

Напомним, в Братске на одном из предприятий еще в июне произошло ЧП: сотрудник завода погиб под опрокинувшемся на него погрузчиком. Виновника нашли - им оказался другой рабочий, который на этом самом погрузчике наехал на бункер анодной массы и не справился с управлением. Против него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".