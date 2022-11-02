Одинокая пенсионерка погибла в постели из-за непотушенного окурка в Тулуне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тревожный звонок поступил на телефон 112 днем 1 ноября в Тулуне. Взволнованный очевидец рассказал, что в эти минуты горит одна из квартир пятиэтажки на улице Ленина. Уже через несколько минут на месте были спасатели. Черный дым валил из окон на первом этаже. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дверь квартиры была заперта изнутри, а подъезд заполнен дымом. В то время как пожарные вскрывали дверь, звено газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировало 12 человек, - рассказали в ведомстве.

Когда спасатели проникли внутрь охваченной огнем спальни, они увидели погибшую хозяйку. Тело женщины лежало на кровати, а в это время под ней горели постельные принадлежности. Специалисты заключили, что одинокая пенсионерка курила в постели. Осмотр очага пожара площадью 5 квадратных метров подтвердил, что ЧП произошло из-за человеческой неосторожности.