Новым главой ГУ МВД Иркутской области стал Дмитрий Ильичев. Фото: ГУ МВД России по Хабаровскому краю

Согласно Указу Президента России от 31 октября 2022 года назначен новый глава ГУ МВД Иркутской области. Высокий пост занял генерал-майор Дмитрий Ильичев, который ранее работал в той же должности, но в Хабаравском крае. Напомним, предыдущий начальник регионального Главка МВД Андрей Калищук ушел в отставку в июле текущего года.

Новый глава ГУ МВД Иркутской области Дмитрий Ильичев

- Ильичев Дмитрий Анатольевич родился 17 августа 1971 года в селе Шелаболиха, Павловского района, Алтайского края, - рассказали о новом главе ГУ МВД Иркутской области на прежнем месте работы. - С октября 1989 года по апрель 1992 года проходил службу в ВМФ во Владивостоке Приморского края. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. В 1998 году с отличием окончил Барнаульский юридический институт МВД России. После окончания института Ильичев поступил на службу в уголовный розыск.

Что известно о карьере нового главы ГУ МВД Иркутской области? Дмитрий Ильичев прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного районного ОВД Барнаула до начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска Алтайского МВД. Также он занимал пост начальника отдела внутренних дел по Центральному району Барнаула. Будучи замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Алтайскому краю был награжден региональной медалью "За честь и мужество". С мая 2018 года Дмитрий Ильичев вступил в должность главы ГУ МВД России по Хабаровскому краю. В июне 2019 года получил звание генерал-майор полиции.