Едой на зиму обеспечили диких оленей и кабанов в Прибайкальском нацпарке

Фото научного отдела ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прибайкальском национальном парке специалисты позаботились о том, чтобы копытные обитатели особо охраняемой территории были обеспечены едой на зиму. В участковых лесничествах парка обустроили подкормочные площадки. Об этом сообщают в научном отделе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Для оленей и косуль заготовлено 500 веточных веников и 10 тонн сена, их разместили на 73 кормушках. Для кабанов с 1 ноября по 1 апреля регулярно будет выкладываться зерно, - рассказали в учреждении.

Биотехния является ежегодной процедурой с 1986 года, самого начала работы национального парка. Так инспекторы помогают диким животным не умереть от голода, когда снежные сугробы мешают искать пищу.

Напомним, КПП на Большой Байкальской Тропе временно приостановил свою работу. В привычном для туристов контрольно-пропускном пункте на улице Гудина в поселке Листвянка оформить разрешение на посещение ООПТ не получится до апреля 2023 года.