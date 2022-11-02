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НовостиЗдоровье2 ноября 2022 3:23

108 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки

За последние 24 часа умерли 2 пациента
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
108 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки

108 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что известно о распространении COVID-19 на территории Приангарья? По информации на 2 ноября 2022 года официально подтверждено 350 339 случаев заражения. 108 жителей региона заболели накануне. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8802 (+1) летальных случая из-за инфекции, 861 (+1) случай – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

За все время выздоровело 344 677 человек.

Важно! Самой эффективной мерой профилактики является вакцинация. Не забывайте своевременно проходить иммунизацию и пользоваться защитными масками.

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