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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 3:38

15 лет колонии назначили жителю Иркутска за насилие над падчерицей

Мать несколько лет отказывалась верить дочери
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
15 лет колонии назначили жителю Иркутска за насилие над падчерицей

15 лет колонии назначили жителю Иркутска за насилие над падчерицей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске суд вынес приговор мужчине, который на протяжении нескольких лет держал в страхе падчерицу. Все это время девочка просила помощи у матери, но та ей не верила. Позже выяснились страшные подробности. Отчим трижды надругался над беспомощным ребенком, когда той не было и 14 лет. Эпизоды сексуального насилия произошли в 2019, 2020 и 2022 году. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда областного центра.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в суде.

Также мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

Напомним, в одном из улусов Бурятии мужчина, обвиняемый в изнасиловании родной дочери открыл стрельбу по полицейским и фельдшеру. О преступлении по телефону сообщила пострадавшая 13-летняя школьница.

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