15 лет колонии назначили жителю Иркутска за насилие над падчерицей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске суд вынес приговор мужчине, который на протяжении нескольких лет держал в страхе падчерицу. Все это время девочка просила помощи у матери, но та ей не верила. Позже выяснились страшные подробности. Отчим трижды надругался над беспомощным ребенком, когда той не было и 14 лет. Эпизоды сексуального насилия произошли в 2019, 2020 и 2022 году. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда областного центра.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в суде.

Также мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

Напомним, в одном из улусов Бурятии мужчина, обвиняемый в изнасиловании родной дочери открыл стрельбу по полицейским и фельдшеру. О преступлении по телефону сообщила пострадавшая 13-летняя школьница.

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