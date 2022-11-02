«Ночь искусств» в Иркутске 2022 пройдет со 2 по 6 ноября. Фото: министерство культуры Иркутской области

В Приангарье готовятся к проведению Всероссийской «Ночи искусств». Около 50 мероприятий в рамках акции пройдут со 2 по 6 ноября. Свои двери для жителей и гостей областного центра откроют музеи, библиотеки, театры, выставочные залы и другие учреждения культуры. Стоит отметить, что «Ночь искусств» в Иркутске 2022 будет посвящена Дню народного единства, празднование которого ежегодно проходит 4 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

«Ночь искусств» в Иркутске 2022

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева 4 ноября проведет цикл мероприятий под девизами: «Искусство объединяет» и «МЫВМЕСТЕ», - рассказали в минкульте. - В Усадьбе В. П. Сукачева состоится концерт классической музыки, киносеанс «Иркутск во времени веков» и показ спектакля «Легенда о Байкале» от коррекционной школы №10.

Также в «Ночь искусств» в Иркутске 2022 ожидаются показы документального и художественного фильмов, бесплатные экскурсии в музее «Тальцы», выставки и тематические часы. С полной афишей мероприятий можно ознакомиться на портале «Культура38».