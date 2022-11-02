Капитальный ремонт корпуса школы искусств в Усть-Куте выполнен на 90%. Фото: правительство Иркутской области

На 90% завершены работы в рамках капитального ремонта одного из корпусов детской школы искусств Усть-Кута. На эти цели было выделено 20,3 млн рублей, при этом большая часть средств была предоставлена из бюджета региона. В здании стартовал монтаж электрических сетей и замена вентиляции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Планируется, что капремонт завершат в течение месяца, - отмечают в правительстве региона.

Напомним, ранее стало известно, что до конца года в Усть-Куте завершится благоустройство городского центра «Речники». Общая техническая готовность объекта - 80 %. Здесь появятся сквер, детская и спортивная зоны, территория отдыха.