Орудовавшего в общественном транспорте карманника задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские с поличным задержали подозреваемого в карманной краже. Мужчину заметили оперативники, когда тот в маршрутке вытащил из кармана куртки одной из пассажирок телефон. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе личного досмотра у фигуранта изъяли похищенный гаджет, - рассказали в ведомстве. - Известно, что задержанный 29-летний иркутянин ранее попадал в поле зрения полицейских, а также четырежды судим за совершенные преступления против собственности.

Полицейские возбудили в отношении карманника очередное уголовное дело.

Иркутян просят быть предельно внимательными и осторожными, особенно в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов, рынков и других многолюдных мест.