9-летний мальчик получил травму головы, катаясь на горке в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один несчастный случай произошел в минувшие сутки с участием ребенка в Приангарье. Полиция предупреждает родителей – зимние забавы могут привести к травмам или к еще более страшным последствиям. Днем 1 ноября во дворе жилого дома на улице Безбокова в Иркутске 9-летний школьник упал, катаясь с горки. Ребенок попал в больницу с травмой головы. За его состоянием следят врачи. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Причины произошедшего устанавливаются, - отмечают в ведомстве. - Прокуратурой Свердловского района Иркутска поставлены на контроль ход и результаты проверки, проводимой органами полиции.

При выявлении нарушений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратурой будут приняты меры реагирования.

Напомним, в тот же день в Ангарске утонули 56-летний мужчина и 14-летний подросток. По словам второго школьника, который ждал обоих на берегу карьера, погибшие катались на коньках. В один момент они исчезли из поля зрения парня, тогда он позвонил знакомым, после чего на место приехали сотрудники МЧС и МВД.