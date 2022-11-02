77 миллионов рублей выделят на капремонт районной больницы в Усть-Куте. Фото: правительство Иркутской области

Капремонт главного корпуса центральной районной больницы в Усть-Куте работы планируют в декабре 2023 года. Начались работы в 2021-м. В следующем году на объекте пройдут отделочные работы и замена систем отопления и вентиляции. На эти цели выделят 77 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На сегодня на объекте завершены работы по замене системы электроснабжения, на всех пяти этажах установлены новые оконные блоки, - отметили в правительстве региона.

Всего в ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» работают 653 специалиста.

Напомним, на 90% завершены работы в рамках капитального ремонта одного из корпусов детской школы искусств Усть-Кута. На эти цели было выделено 20,3 млн рублей, при этом большая часть средств была предоставлена из бюджета региона. В здании стартовал монтаж электрических сетей и замена вентиляции.

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