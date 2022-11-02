До конца года в Усть-Куте завершится благоустройство городского центра «Речники». Фото: правительство Иркутской области

В Усть-Куте к завершению подходят работы по благоустройству городского центра «Речники». Общая техническая готовность ДК оценивается в 80 %. Для горожан на территории откроют сквер, детскую и спортивную зоны, территорию отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Усть-Кут участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года, за три года в городе были благоустроены пять дворов и два общественных пространства. На эти цели было направлено более 90 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, - рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Общая стоимость проекта составляет 117,9 млн рублей, 70 млн из которых - это средства федеральной премии V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.

Напомним, в городе на 90% завершены работы в рамках капитального ремонта одного из корпусов детской школы искусств. В здании стартовал монтаж электрических сетей и замена вентиляции. Работы закончат в течение месяца. На эти цели было выделено 20,3 млн рублей. Вместе с этим в Усть-Куте продолжается капремонт главного корпуса центральной районной больницы. Объект планируют сдать в декабре 2023 года. Дополнительно выделят 77 миллионов рублей.