Двух взрослых и троих детей спасли пожарные из горящей пятиэтажки в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жильцы пятиэтажки в 94-м квартале Ангарска днем 2 ноября заметили, как их подъезд заполняется дымом. В квартире, откуда доносился запах гари, никого не было. Соседи позвонили спасателям, а сами поспешили покинуть дом. Самостоятельно выбрались 11 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Четыре пожарных расчета оперативно прибыли на место и с помощью спасательных устройств спасли двух взрослых и троих детей, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что в одной из квартир горели домашние вещи. Мужчина, проживающий на этаж выше отравился угарным газом и был передан медикам скорой помощи. На тушение открытого огня ушло несколько минут. Все комнаты покрылись копотью. К счастью, обошлось без жертв. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

Напомним, 1 ноября в Тулуне на пожаре в пятиэтажке погибла одинокая пенсионерка. Женщину нашли лежащей на кровати, когда под ней горели постельные принадлежности. Как позже выяснилось, пламя начало распространяться из-за непотушенного окурка.