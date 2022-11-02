Асфальт положили на некоторых улицах частного сектора в Октябрьском округе Иркутска

В частном секторе Ленинского района тоже проводили ремонт дорог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске продолжается ремонт дорог частного сектора, на этот раз дороги починили в Октябрьском округе города. Здесь такое же состояние покрытия, как и в любом частном секторе - часто нет асфальта, большую часть года дороги развозит от дождя и снега. Теперь на некоторых участках появился асфальт и гравий.

- На следующий год совместно со специалистами комитета городского обустройства также составим перечень участков, где требуется ремонт, - заявил глава Октябрьского округа Георгий Комаров.

Как сообщили в мэрии, рабочие заасфальтировали участки по улице Провиантской до пересечения с Коммунистической. На улице Вилюйской уложили асфальт на тротуаре от второго дома до моста. А графий появился на трех участках: по улице Есенина, проезду от Онежской в сторону Ледяной и по проезду от Тувинской до 2-1 Аларской.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что на капитальный ремонт больницы в Усть-Куте выделят 77 миллионов рублей. Начались работы в 2021-м. В следующем году на объекте пройдут отделочные работы и замена систем отопления и вентиляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08