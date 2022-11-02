Одна лошадь в Иркутской области стала причиной двух автоаварий

"Камнем преткновения" стала лошадь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 1 ноября в Зиминском районе Иркутской области произошло сразу два ДТП при необычных обстоятельствах. Автомобиль "Тайота Аллион" на трассе "Зима - Зулумай" врезался на полном ходу в лошадь, которая гуляла без хозяина. Она внезапно выбежала на дорогу и попала под колеса. Об этом рассказали в МВД Приангарья.

- Спустя несколько минут на тело животного наехал автомобиль «"Тайота Королла", которым управляла 43-летняя местная жительница, после чего допустила съезд в кювет. В результате инцидента транспортным средствам причинен материальный ущерб, водители не пострадали, - объяснили в ведомстве.

Сейчас полиция ищет хозяина лошади, чтобы установить степень его вины в произошедшем. Если он не соблюдал правила выпаса скота, то по закону он будет обязан возместить материальный ущерб автомобилистам.

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