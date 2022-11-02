Фото с камер видеонаблюдения аэропорта Иркутска

Фото аварийной посадки самолета в Иркутске 2 ноября 2022 появилось в сети, его сделали с камеры видеонаблюдения. Мы видим самолет и пожарную машину, а также другие служебные автомобили. Как нам стало известно, во время жесткой посадки был разрыв сразу четырех шасси.

Известно, что в салоне было 83 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все живы. Есть ли пострадавшие, станет известно позже.

Ранее в Иркутске произошло другое ЧП с участием самолета. Истребитель Су-30 рухнул на жилое здание, где проживали две семьи. Удивительно, но самолет смог как-то избежать столкновения с многоквартирными домами, попав в небольшой дом. Еще более удивительно то, что семьям удалось спастись: одна каким-то чудом оказалась не дома, вторая смогла выбежать из здания.

К сожалению, оба пилота погибли. Следователи подтвердили версию о том, что им стало плохо в кабине истребителя и они потеряли сознание.