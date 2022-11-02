В "Ночь искусств" со 2 по 6 ноября в Иркутской области пройдет 50 мероприятий

"Ночь искусств" в Иркутске 2022 пройдет со 2 по 6 ноября. Фото: министерство культуры Иркутской области

В Иркутской области со 2 по 6 ноября состоится "Ночь искусств". Всего в регионе состоится 50 мероприятий на разных культурных площадках. Акция приурочена ко Дню народного единства, организатором выступает министерство культуры региона.

Свои двери для жителей и гостей областного центра откроют музеи, библиотеки, театры, выставочные залы и другие учреждения культуры. Акцию проводят ежегодно.

В "Ночь искусств" в Иркутске 2022 ожидаются показы документального и художественного фильмов, бесплатные экскурсии в музее "Тальцы", выставки и тематические часы. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте "Культура38".

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, как проведут День народного единства в Иркутске. Власти составили праздничную кампанию для жителей и гостей города.

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