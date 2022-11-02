Делегация с гуманитарным грузом из Иркутска поехала работать в ДНР и ЛНР

Позже культурным учреждениям привезут все для создания реквизита в театре Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Из Иркутска в ЛНР и ДНР стартовала делегация вместе с гуманитарным грузом для больниц и культурных учреждений республик. Они везут медикаменты, оборудование, одежду и другие вещи для жителей Донбасса. Это, конечно, не первая партия гуманитарной помощи, отправленной из Иркутска. Об этом рассказали в администрации центра Приангарья.

- Сегодня наши коллеги отправляются в ДНР и ЛНР, чтобы на месте оказывать помощь людям. Они будут работать в больницах и учреждениях культуры. Такая поддержка, вклад в общее дело каждого человека - крайне важны сегодня. Поблагодарил депутатов за принятое ими решение. Попросил передать жителям Донбасса, что они всегда могут рассчитывать на помощь Иркутска, - заявил мэр города Руслан Болотов.

Ранее "КП-Иркутск" писала об аварийной посадке самолета в Иркутске 2 ноября. Неожиданно у транспорта разорвались сразу четыре шасси, следователи уже начали проверку по факту инцидента.

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