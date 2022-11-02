Из-за аварийной посадки самолета в аэропорту Иркутска объявлена задержка рейсов Фото: Яна ЛИСИНА

Вечером 2 ноября в аэропорту Иркутска произошла задержка прибытия сразу нескольких рейсов. По данным, актуальным на 18:20 по местному времени, в областной центр в более позднее время доставят пассажиров, летящих из Усть-Кута и Казачинска. Еще 6 самолетов были направлены в Улан-Удэ. В том числе рейсы из Бодайбо, Чары, Усть-Кута, Киренска Мирного и Внуково. Причиной этому стала аварийная посадка аэробуса А-320. Лопнули все четыре шасси, однако, к счастью, обошлось без жертв и раненых.

Согласно информации, указанной на онлайн-табло прилета, остальным рейсам присужден статус "ожидается".

Напомним, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало проверку после ЧП в аэропорту Иркутска. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Самолет отбуксировали на стоянку.

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