Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 11:16

Понтонный мост через реку Лену в Качугском районе сорвала масса льда

Теперь здесь проехать будет невозможно
Дарья БОЛЕСОВА
Уже ведутся ремонтные работы

Уже ведутся ремонтные работы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области в Качугском районе произошло обрушение понтонного моста. Он давал возможность автомобилям проехать над рекой Лена в селе Верхоленск. Причиной стали массы льда - они просто снесли опоры моста. Теперь проехать можно только по объездной дороге.

Как уточнили в правительстве региона, автомобилистам лучше пользоваться дорогой через Качуг в районе Заячьей Пади. Сейчас мост пытаются отремонтировать. Здесь установили предупреждающие знаки и аншлаги для запрета движения.

За переправой будут постоянно следить.

Ранее "КП-Иркутск" писала об аварийной посадке самолета в Иркутске, который прилетел из Душанбе. У судна разорвались шасси, сразу четыре. Пассажирам запретили покидать самолет до того момента, пока его не проведут с помощью тросов до стоянки. На борту находились 83 человека и 6 сотрудников персонала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08