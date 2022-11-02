Понтонный мост через реку Лену в Качугском районе сорвала масса льда

Уже ведутся ремонтные работы
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской области в Качугском районе произошло обрушение понтонного моста. Он давал возможность автомобилям проехать над рекой Лена в селе Верхоленск. Причиной стали массы льда - они просто снесли опоры моста. Теперь проехать можно только по объездной дороге.
Как уточнили в правительстве региона, автомобилистам лучше пользоваться дорогой через Качуг в районе Заячьей Пади. Сейчас мост пытаются отремонтировать. Здесь установили предупреждающие знаки и аншлаги для запрета движения.
За переправой будут постоянно следить.
Ранее "КП-Иркутск" писала об аварийной посадке самолета в Иркутске, который прилетел из Душанбе. У судна разорвались шасси, сразу четыре. Пассажирам запретили покидать самолет до того момента, пока его не проведут с помощью тросов до стоянки. На борту находились 83 человека и 6 сотрудников персонала.
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